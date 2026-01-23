Milano 10:46
44.897 -0,43%
Nasdaq 22-gen
25.518 0,00%
Dow Jones 22-gen
49.384 +0,63%
Londra 10:46
10.153 +0,03%
Francoforte 10:46
24.849 -0,03%

Piazza Affari: brillante l'andamento di Saipem

Migliori e peggiori
Piazza Affari: brillante l'andamento di Saipem
(Teleborsa) - Seduta positiva per la società di servizi e soluzioni per il settore energia e infrastrutture, che avanza bene del 2,23%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Saipem più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE MIB. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


L'esame di breve periodo della società ingegneristica italiana classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 2,923 Euro e primo supporto individuato a 2,847. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 2,999.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
