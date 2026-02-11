Saipem fornirà veicolo subacqueo a controllo remoto per nuova nave oceanografica di ISPRA

(Teleborsa) - Saipem
, società di servizi e soluzioni per il settore energia e infrastrutture, si è aggiudicata un contratto con il cantiere T. Mariotti di Genova
per la fornitura del ROV (Remotely Operated Vehicle) subacqueo a controllo remoto Hydrone-W
, destinato alla nuova nave oceanografica Arcadia di ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale).
Hydrone-W supporterà ISPRA nelle attività oceanografiche avanzate
, contribuendo all'osservazione, monitoraggio e studio degli ecosistemi, della geomorfologia e delle infrastrutture strategiche presenti in ambienti profondi e di alto mare.
Hydrone-W, Work Class ROV interamente elettrico, è stato sviluppato nell'ambito del programma di robotica subacquea "Hydrone" di Saipem, un'iniziativa per la progettazione e l'industrializzazione di una flotta di droni sottomarini in grado di lavorare in mare in completa autonomia fino a 3 mila metri di profondità
.