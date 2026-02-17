Milano
Martedì 17 Febbraio 2026, ore 11.26
Tasso disoccupazione Regno Unito in dicembre
Economia
In breve
Finanza
Macroeconomia
17 febbraio 2026 - 09.00
Regno Unito,
Tasso disoccupazione in dicembre pari a +5,2%
, in aumento rispetto al precedente +5,1% (in linea con le stime degli analisti).
