Milano 13:25
44.497 -1,55%
Nasdaq 16-gen
25.529 0,00%
Dow Jones 16-gen
49.359 0,00%
Londra 13:25
10.081 -1,12%
Francoforte 13:25
24.551 -1,63%

Richieste sussidi disoccupazione Regno Unito in dicembre

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Richieste sussidi disoccupazione Regno Unito in dicembre
Regno Unito, Richieste sussidi disoccupazione in dicembre pari a 17,9K unità, in aumento rispetto al precedente -3,3K unità (la previsione era 15,6K unità).

(Foto: © Eros Erika/123RF)
Condividi
```