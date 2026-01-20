Milano 13:25
Regno Unito, Tasso disoccupazione in novembre

Regno Unito, Tasso disoccupazione in novembre
Regno Unito, Tasso disoccupazione in novembre pari a +5,1%, invariato rispetto al precedente (in linea con le stime degli analisti).

