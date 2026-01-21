Milano 10:52
44.361 -0,79%
Nasdaq 20-gen
24.988 0,00%
Dow Jones 20-gen
48.489 -1,76%
Londra 10:52
10.121 -0,06%
Francoforte 10:52
24.563 -0,57%

Prezzi consumo Regno Unito (MoM) in dicembre

Prezzi consumo Regno Unito (MoM) in dicembre
Regno Unito, Prezzi consumo in dicembre su base mensile (MoM) +0,4%, in aumento rispetto al precedente -0,2% (in linea con le stime degli analisti).
