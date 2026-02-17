Torna a crescere il valore dei brand italiani nel 2026, Enel sale sul podio scalzando Gucci

(Teleborsa) - Il valore totale dei 40 principali brand italiani
è cresciuto del 6% rispetto all'anno precedente, raggiungendo i 129 miliardi di dollari
. È quanto emerge dal nuovo report Kantar BrandZ Most Valuable Italian Brands 2026
. Questo slancio segna la crescita annuale più forte dal picco post-pandemico del 2022
, mostrando un cauto ma chiaro ritorno di fiducia da parte di imprese e consumatori
, grazie a un clima economico più stabile nonostante le persistenti sfide di mercato.
Dallo studio di Kantar BrandZ emerge anche che, per la prima volta, Enel è il brand italiano di maggior valore
, con una crescita del 17% che porta il suo valore a 18 miliardi di dollari, superando Gucci, da sempre leader della classifica
. La sua performance riflette il "momento fortemente positivo del settore energetico, dove i maggiori operatori stanno ampliando la loro offerta per fornire soluzioni più sostenibili e vicine ai consumatori". Enel ha "investito con costanza nelle energie rinnovabili e si è espansa in settori adiacenti come le telecomunicazioni, offrendo servizi attraverso la fibra ottica e rispondendo alla crescente domanda di esperienze 'smart home'".Gucci
, quindi, scende in seconda posizione
con un valore di 13,8 miliardi di dollari, ma si conferma il primo player del settore lusso
. Un settore che "continua ad affrontare un contesto complesso, a causa del cambiamento delle preferenze dei consumatori e dell'incertezza su mercati internazionali chiave come Cina e Stati Uniti". Nonostante ciò, questo settore continua a contribuire in modo significativo al valore della classifica con i sei brand del lusso presenti in classifica di Kantar BrandZ che generano collettivamente un valore di 27,7 miliardi di dollari, pari al 22% del totale della Top 40.Ferrari
(13,5 miliardii dollari) e Kinder
(8,9 miliardi di dollari) mantengono saldamente il terzo e quarto posto
, mentre Generali
(6 miliardi di dollari) chiude la Top 5
, confermandosi il primo brand nel settore finanziario
. Il brand "continua il forte trend di crescita ed è il brand a più rapida evoluzione nel settore dei servizi finanziari in termini di valore assoluto, confermando la solidità della sua strategia e la crescente fiducia che i consumatori ripongono nella sua proposta", osserva Kantar BrandZ.
"Il ranking Kantar BrandZ 2026 disegna uno scenario più positivo per il mondo del business", commenta Federico Capeci, Managing Director, Italia e Spagna, di Kantar
. "Dopo anni di volatilità, i brand hanno ora l'opportunità di prepararsi a una nuova fase di crescita
. La resilienza non è casuale: i brand che riescono a essere percepiti come più significativi e più differenzianti trasformano l'incertezza in slancio, generando un ROI più elevato e una crescita più rapida del valore
. Il valore dei brand italiani sta tornando a salire, e i più forti guidano questa ripresa unendo la loro profonda rilevanza per i consumatori a una reale differenziazione".