Kering, Morgan Stanley taglia il target price: dubbi sul rilancio di Gucci nel 2026

(Teleborsa) -ha abbassato il target price su, portandolo a 315 euro dai precedenti 370 euro, a causa di un inizio d'anno più debole del previsto e dei timori sulla velocità del turnaround di. Nonostante il taglio, la banca d'affari mantiene il rating "", ritenendo la valutazione attuale di 22 volte gli utili futuri ancora "attrattiva".L'analisi della banca d'affari americana ha evidenziato come i recenti controlli sui canali di vendita indichino un "inizio d'anno più difficile del previsto", specialmente per Gucci, che resta il vero motore del sentiment per l'intero gruppo. Secondo i dati di gennaio, la "sottoperformance relativa di Kering e Gucci potrebbe essersi nuovamente ampliata", sollevando dubbi tra gli investitori sulla realenel corso del 2026.Morgan Stanley ha rivisto al ribasso leper il ciclo 2026-2028, tagliando ledel 2% per quest'anno e del 4,7% per il 2027. La banca ha sottolineato che le "vittorie facili" sul fronte dell'ottimizzazione del portafoglio sono ormai concluse. Tuttovia, gli analisti hanno osservato che "gli esperti di moda rimangono positivi sulle possibilità di Demna quest'anno", notando un miglioramento del traffico nei negozi verso la fine di gennaio con l'arrivo di un assortimento più ampio.Un fattore chiave per la ripresa potrebbe essere il cambio di. Finora Gucci è rimasta "relativamente tranquilla dal punto di vista dele della", una scelta che, se invertita, potrebbe "accelerare il momentum del marchio".