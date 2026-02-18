Milano 17-feb
Finanza
Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 17/02/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 17 febbraio

Sottotono il petrolio quotato all'ICE di Londra, che chiude la seduta con un calo dell'1,46%.

Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del greggio. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 68,91, con il supporto più immediato individuato in area 66,62. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 65,85.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
