Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 17/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 17 febbraio
Sottotono il petrolio quotato all'ICE di Londra, che chiude la seduta con un calo dell'1,46%.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del greggio. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 68,91, con il supporto più immediato individuato in area 66,62. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 65,85.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)