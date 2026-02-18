Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 17/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 17 febbraio
Seduta positiva per l'indice nipponico, che avanza bene e porta a casa un +0,78%.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del Nikkei 225, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 58.069,8. Primo supporto visto a 56.454,8. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 55.768,9.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)