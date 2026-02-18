Milano 17-feb
45.764 0,00%
Nasdaq 17-feb
24.702 -0,13%
Dow Jones 17-feb
49.533 +0,07%
Londra 17-feb
10.556 0,00%
Francoforte 17-feb
24.998 0,00%

Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 17/02/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 17/02/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 17 febbraio

Seduta positiva per l'indice nipponico, che avanza bene e porta a casa un +0,78%.

L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del Nikkei 225, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 58.069,8. Primo supporto visto a 56.454,8. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 55.768,9.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
