Milano 17-feb
45.764 0,00%
Nasdaq 17-feb
24.702 -0,13%
Dow Jones 17-feb
49.533 +0,07%
Londra 17-feb
10.556 0,00%
Francoforte 17-feb
24.998 0,00%

Analisi Tecnica: USD/CAD del 17/02/2026

Finanza
Analisi Tecnica: USD/CAD del 17/02/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 17 febbraio

Seduta trascurata per il cross USD contro "Loonie", che archivia la giornata con un controllato +0,02%.

La situazione di medio periodo del Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 1,3645. Supporto visto a quota 1,3622. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 1,3668.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```