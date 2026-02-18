Analisi Tecnica: USD/CAD del 17/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 17 febbraio
Seduta trascurata per il cross USD contro "Loonie", che archivia la giornata con un controllato +0,02%.
La situazione di medio periodo del Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 1,3645. Supporto visto a quota 1,3622. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 1,3668.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)