Bayer, seduta da dimenticare dopo il patteggiamento da 7,25 miliardi di dollari per Roundup

(Teleborsa) - Il colosso farmaceutico tedesco Bayer
ha archiviato la seduta di mercoledì in forte ribasso, fanalino di coda a Francoforte e dopo essere arrivato a perde oltre l'11%, in scia alla decisione di pagare 7,25 miliardi di dollari per archiviare le cause legali associate a Roundup
, l'erbicida accusato di essere cancerogeno.
Il patteggiamento proposto - che copre cause presenti e future - è l'ultimo tentativo per mettere fine a un caso che, come ha detto il CEO Bill Anderson martedì in una call, "ha colpito l'azienda da anni". Esso necessita del via libera di un tribunale Usa. L'erbicida incriminato fu acquisito da Bayer quando comprò l'americana Monsanto nel 2016
.
L'azienda di Leverkusen ha dichiarato di prevedere che i suoi accantonamenti e le passività per contenziosi legali aumenteranno da 7,8 a 11,8 miliardi di euro
, con circa 5 miliardi di pagamenti relativi a contenziosi legali nel 2026.
Bayer ha aggiunto che il patteggiamento risulterà in un flusso di cassa libero negativo per quest'anno
e che si è garantito un prestito da 8 miliardi di dollari
per finanziare i pagamenti. Ha escluso un aumento di capitale
.