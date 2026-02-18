Crown Castle scambia in rosso a New York

(Teleborsa) - Pressione sulla società immobiliare che gestisce infrastrutture wireless
, che perde terreno, mostrando una discesa del 4,67%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Crown Castle
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Crown Castle
rispetto all'indice.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 90,46 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 86,07. L'equilibrata forza rialzista di Crown Castle
è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 94,85.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)