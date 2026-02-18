Milano 17:35
Crown Castle scambia in rosso a New York

Crown Castle scambia in rosso a New York
(Teleborsa) - Pressione sulla società immobiliare che gestisce infrastrutture wireless, che perde terreno, mostrando una discesa del 4,67%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Crown Castle evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Crown Castle rispetto all'indice.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 90,46 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 86,07. L'equilibrata forza rialzista di Crown Castle è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 94,85.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
