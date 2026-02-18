Milano 15:17
46.299 +1,17%
Nasdaq 17-feb
24.702 0,00%
Dow Jones 17-feb
49.533 +0,07%
Londra 15:17
10.679 +1,17%
Francoforte 15:16
25.142 +0,58%

Eurozona: scambi in positivo per l'EURO STOXX Oil & Gas

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: scambi in positivo per l'EURO STOXX Oil & Gas
Giornata di guadagni per il comparto petrolifero europeo, che continua la giornata a 537,08 punti.
Condividi
```