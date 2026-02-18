Eventi e scadenze del 18 febbraio 2026

(Teleborsa) -
Mercoledì 18/02/2026 Appuntamenti
: FOMC
- Pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione di politica monetaria Cernobbio School 2026 "Governare il futuro del SSN"
- Villa Erba, Cernobbio - Terza edizione della Cernobbio School (stati generali della Sanità italiana), evento annuale promosso da Motore Sanità dedicato ai temi del governo della Salute e ai contenuti strategici della programmazione delle cure sanitarie in Italia per un confronto su biotecnologie, sanità digitale, prevenzione e medicina di precisione. Parteciperanno esponenti delle istituzioni, del mondo industriale e delle associazioni dei pazienti, decisori pubblici, clinici, ricercatori, esperti di innovazione e sanità digitale (da mercoledì 18/02/2026 a venerdì 20/02/2026) Myplant & Garden 2026
- Fiera Milano Rho - Decima edizione del più importante salone internazionale dedicato ai professionisti delle filiere del verde ornamentale, del paesaggio, del garden e della floricultura. L'evento riunirà aziende, operatori, esperti, istituzioni e associazioni provenienti da tutta Europa e da numerosi paesi extraeuropei (da mercoledì 18/02/2026 a venerdì 20/02/2026)
08:30 - IEA Energy Innovation Forum 2026
- Parigi - Terza edizione del Forum annuale sull'Innovazione Energetica che riunirà alti rappresentanti governativi con dirigenti senior di aziende e startup, oltre a esponenti del mondo degli investimenti e della ricerca, per esaminare i recenti progressi e partecipare a scambi approfonditi su temi selezionati legati alla politica di innovazione energetica e allo sviluppo dell'ecosistema innovativo
10:00 - ABI - Comitato Esecutivo
- Sede ABI, Rona - Al Comitato Esecutivo dell'ABI partecipa Piero Cipollone, Componente del Comitato Esecutivo Banca Centrale Europea
11:00 - Conferenza stampa di presentazione del MIA Photo Fair BNP Paribas 2026
- Palazzo Reale, Milano - Parteciperanno, tra gli altri, l'Assessore alla Cultura del Comune di Milano Tommaso Sacchi, l'Head ESG Strategy e Communication and Public Affairs BNL BNP Paribas Luca Ranieri, il Presidente di Fondazione Deloitte Guido Borsani, la Direttrice Artistica MIA Photo Fair BNP Paribas Francesca Malgara
15:00 - Euronext Growth Milan: risultati dell’Osservatorio ECM ESG di IRTOP Consulting
- IRTOP Consulting, Milano - Presentazione dei risultati dell'Osservatorio ECM ESG "Le strategie sostenibili delle aziende quotate in Borsa". Interverranno Anna Lambiase (CEO & Founder IRTOP Consulting) e Santi Nunnari (ESG & Sustainable Finance IRTOP Consulting). Seguiranno testimonianze di CEO di Aziende quotate e private Borsa
: Corea del Sud
- Borsa di Seoul chiusa per festività (da lunedì 16/02/2026 a mercoledì 18/02/2026) Cina
- Borse di Shanghai e Shenzhen chiuse per festività (da lunedì 16/02/2026 a giovedì 19/02/2026) Hong Kong
- Borsa di Hong Kong chiusa per festività (da martedì 17/02/2026 a giovedì 19/02/2026) Aziende
: Brunello Cucinelli
- Appuntamento: In seguito al CdA, si terrà una conference call con investitori istituzionali e analisti finanziari. - CDA: Approvazione del Progetto di Bilancio di Esercizio e del Bilancio Consolidato 2025 Carrefour
- Risultati di periodo Casta Diva Group
- CDA: Preconsuntivo Bilancio Herbalife Ltd
- Risultati di periodo Jack In The Box
- Risultati di periodo Moody's
- Risultati di periodo Recordati
- Appuntamento: Conference call sui risultati consolidati preliminari per l’esercizio 2025 alle h 14.00 Rio Tinto
- Risultati di periodo Tenaris
- Risultati di periodo: Risultati Q4
09:00 - Edison R
- Appuntamento: Conference call per la presentazione dei risultati finanziari relativi all’esercizio 2025, saranno commentati i principali risultati economico-finanziari del 2025, le dinamiche operative che hanno caratterizzato il periodo e le prospettive del nuovo anno. Relatori: Nicola Monti, Chief Executive Officer e Ronan Lory, Chief Financial Officer(Foto: a_korn - stock.adobe.com (ex Fotolia))