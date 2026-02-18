Eventi e scadenze del 18 febbraio 2026

Mercoledì 18/02/2026

Brunello Cucinelli

Carrefour

Casta Diva Group

Herbalife Ltd

Jack In The Box

Moody's

Recordati

Rio Tinto

Tenaris

Edison R

(Teleborsa) -- Pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione di politica monetaria- Villa Erba, Cernobbio - Terza edizione della Cernobbio School (stati generali della Sanità italiana), evento annuale promosso da Motore Sanità dedicato ai temi del governo della Salute e ai contenuti strategici della programmazione delle cure sanitarie in Italia per un confronto su biotecnologie, sanità digitale, prevenzione e medicina di precisione. Parteciperanno esponenti delle istituzioni, del mondo industriale e delle associazioni dei pazienti, decisori pubblici, clinici, ricercatori, esperti di innovazione e sanità digitale- Fiera Milano Rho - Decima edizione del più importante salone internazionale dedicato ai professionisti delle filiere del verde ornamentale, del paesaggio, del garden e della floricultura. L'evento riunirà aziende, operatori, esperti, istituzioni e associazioni provenienti da tutta Europa e da numerosi paesi extraeuropei08:30 -- Parigi - Terza edizione del Forum annuale sull'Innovazione Energetica che riunirà alti rappresentanti governativi con dirigenti senior di aziende e startup, oltre a esponenti del mondo degli investimenti e della ricerca, per esaminare i recenti progressi e partecipare a scambi approfonditi su temi selezionati legati alla politica di innovazione energetica e allo sviluppo dell'ecosistema innovativo10:00 -- Sede ABI, Rona - Al Comitato Esecutivo dell'ABI partecipa Piero Cipollone, Componente del Comitato Esecutivo Banca Centrale Europea11:00 -- Palazzo Reale, Milano - Parteciperanno, tra gli altri, l'Assessore alla Cultura del Comune di Milano Tommaso Sacchi, l'Head ESG Strategy e Communication and Public Affairs BNL BNP Paribas Luca Ranieri, il Presidente di Fondazione Deloitte Guido Borsani, la Direttrice Artistica MIA Photo Fair BNP Paribas Francesca Malgara15:00 -- IRTOP Consulting, Milano - Presentazione dei risultati dell'Osservatorio ECM ESG "Le strategie sostenibili delle aziende quotate in Borsa". Interverranno Anna Lambiase (CEO & Founder IRTOP Consulting) e Santi Nunnari (ESG & Sustainable Finance IRTOP Consulting). Seguiranno testimonianze di CEO di Aziende quotate e private- Borsa di Seoul chiusa per festività- Borse di Shanghai e Shenzhen chiuse per festività- Borsa di Hong Kong chiusa per festività- Appuntamento: In seguito al CdA, si terrà una conference call con investitori istituzionali e analisti finanziari. - CDA: Approvazione del Progetto di Bilancio di Esercizio e del Bilancio Consolidato 2025- Risultati di periodo- CDA: Preconsuntivo Bilancio- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Appuntamento: Conference call sui risultati consolidati preliminari per l’esercizio 2025 alle h 14.00- Risultati di periodo- Risultati di periodo: Risultati Q409:00 -- Appuntamento: Conference call per la presentazione dei risultati finanziari relativi all’esercizio 2025, saranno commentati i principali risultati economico-finanziari del 2025, le dinamiche operative che hanno caratterizzato il periodo e le prospettive del nuovo anno. Relatori: Nicola Monti, Chief Executive Officer e Ronan Lory, Chief Financial Officer