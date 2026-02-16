Eventi e scadenze: settimana del 16 febbraio 2026

Lunedì 16/02/2026

Ecosuntek

Kaleon

Leone Film Group

Martedì 17/02/2026

Edison R

Medtronic

Recordati

Mercoledì 18/02/2026

Brunello Cucinelli

Carrefour

Casta Diva Group

Herbalife Ltd

Jack In The Box

Moody's

Recordati

Rio Tinto

Tenaris

Edison R

Giovedì 19/02/2026

Alfonsino

Alibaba

Dropbox

Laboratorio Farmaceutico Erfo

Moncler

Tenaris

Unipol

Walmart

Zurich Insurance

Venerdì 20/02/2026

Eles

Esautomotion

Western Union

Sabato 21/02/2026

(Teleborsa) -- Fiera di Rimini - 11ª edizione della manifestazione di Italian Exhibition Group per tutto il settore dell'industria Bar&Beverage. Riunisce la più completa offerta nazionale e internazionale di birre, bevande, food e tendenze per l'Out of Home, con oltre 600 brand e con la novità di Mixology Attraction, area dedicata alla beverage & bar industry. Unico evento in Europa dedicato all'Eating Out Experience- La 15ª edizione dell'IHM di Italgrob, avrà luogo nel più ampio contesto di Beer&Food Attraction di IEG, nel quartiere fieristico di Rimini, con un'edizione ricca di attività convegnistiche ed occasioni di incontro fra gli Stakeholder più influenti nel settore della distribuzione HoReCa e Out Of Home, oltre ai manager delle più importanti industrie food&beverage italiane- Bruxelles - Riunione dell'Eurogruppo. Partecipa il Ministro Giancarlo Giorgetti, Christine Lagarde e Piero Cipollone, membro del Comitato esecutivo della BCE- Debito delle Amministrazioni centrali; Finanza pubblica, fabbisogno e debito; Mercato finanziari; Le riserve ufficiali e la liquidità in valuta estera dell'Italia; Debito lordo delle Amministrazioni pubbliche17:00 -- Campus LUISS di Viale Pola 12, Roma - Evento dedicato alla presentazione di tre ricerche, tre differenti prospettive sul ruolo strategico delle infrastrutture di connettività ultraveloce nello sviluppo economico, sociale e sostenibile del Paese, con la partecipazione di rappresentanti di settore e del mondo istituzionale, tra i quali Giacomo Lasorella, Presidente AGCOM, Paolo Boccardelli, Rettore Luiss e in video messaggio Alessio Butti, Sottosegretario di Stato18:00 -- Sede olimpica Casa Italia, Triennale di Milano - Appuntamento annuale di Assolombarda dedicato all'analisi della competitività del territorio milanese rispetto ai principali benchmark internazionali. Partecipano il ministro Giancarlo Giorgetti e il Vicepresidente della Banca centrale europea, Luis de Guindos10:00 -- Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Presentazione del rapporto che analizza l'eco-innovazione italiana attraverso lo studio dei brevetti green, promosso da Fondazione Symbola e Unioncamere con l'Istituto Guglielmo Tagliacarne e DINTEC – Consorzio per l'innovazione tecnologica. Intervengono Ermete Realacci (presidente Fondazione Symbola), Giuseppe Tripoli (Segretario generale Unioncamere), (Antonio Romeo (dirigente Area Innovazione e Digitale Unioncamere, Registro Imprese) e il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso10:15 -- Piazza Sant'Onofrio, Roma (Sede Gianicolo) - All'evento parteciperanno tra gli altri il Card. Pietro Parolin (Segretario di Stato della Santa Sede), Tiziano Onesti (Presidente Ospedale Pediatrico Bambino Gesù) e Paolo Bonassi (Chief Social Impact Officer di Intesa Sanpaolo). La ristrutturazione è sostenuta da Intesa Sanpaolo12:00 -- Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Conferenza stampa di presentazione del nuovo Portale di servizio dedicato alle famiglie e alla genitorialità alla quale presenzieranno il Ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, Eugenia Roccella, e il Presidente dell'INPS, Gabriele Fava14:00 -- Casa Italia, Triennale di Milano - Evento organizzato da Confindustria per un confronto sulle principali dinamiche economiche, sociali e territoriali connesse ai grandi eventi sportivi. L'evento riunirà aziende, operatori, esperti, istituzioni e associazioni provenienti da tutta Europa e da numerosi paesi extraeuropei- Pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione di politica monetaria- Villa Erba, Cernobbio - Terza edizione della Cernobbio School (stati generali della Sanità italiana), evento annuale promosso da Motore Sanità dedicato ai temi del governo della Salute e ai contenuti strategici della programmazione delle cure sanitarie in Italia per un confronto su biotecnologie, sanità digitale, prevenzione e medicina di precisione. Parteciperanno esponenti delle istituzioni, del mondo industriale e delle associazioni dei pazienti, decisori pubblici, clinici, ricercatori, esperti di innovazione e sanità digitale Fiera Milano Rho - Decima edizione del più importante salone internazionale dedicato ai professionisti delle filiere del verde ornamentale, del paesaggio, del garden e della floricultura. L'evento riunirà aziende, operatori, esperti, istituzioni e associazioni provenienti da tutta Europa e da numerosi paesi extraeuropei- Pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione di politica monetaria Parteciperanno esponenti delle istituzioni, del mondo industriale e delle associazioni dei pazienti, decisori pubblici, clinici, ricercatori, esperti di innovazione e sanità digitale08:30 -- Parigi - Terza edizione del Forum annuale sull'Innovazione Energetica che riunirà alti rappresentanti governativi con dirigenti senior di aziende e startup, oltre a esponenti del mondo degli investimenti e della ricerca, per esaminare i recenti progressi e partecipare a scambi approfonditi su temi selezionati legati alla politica di innovazione energetica e allo sviluppo dell'ecosistema innovativo10:00 -- Sede ABI, Rona - Al Comitato Esecutivo dell'ABI partecipa Piero Cipollone, Componente del Comitato Esecutivo Banca Centrale Europea11:00 -- Palazzo Reale, Milano - Parteciperanno, tra gli altri, l'Assessore alla Cultura del Comune di Milano Tommaso Sacchi, l'Head ESG Strategy e Communication and Public Affairs BNL BNP Paribas Luca Ranieri, il Presidente di Fondazione Deloitte Guido Borsani, la Direttrice Artistica MIA Photo Fair BNP Paribas Francesca Malgara15:00 -- IRTOP Consulting, Milano - Presentazione dei risultati dell'Osservatorio ECM ESG "Le strategie sostenibili delle aziende quotate in Borsa". Interverranno Anna Lambiase (CEO & Founder IRTOP Consulting) e Santi Nunnari (ESG & Sustainable Finance IRTOP Consulting). Seguiranno testimonianze di CEO di Aziende quotate e private- Borsa di Seoul chiusa per festività- Borse di Shanghai e Shenzhen chiuse per festività- Borsa di Hong Kong chiusa per festività- Appuntamento: In seguito al CdA, si terrà una conference call con investitori istituzionali e analisti finanziari. - CDA: Approvazione del Progetto di Bilancio di Esercizio e del Bilancio Consolidato 2025- Risultati di periodo- CDA: Preconsuntivo Bilancio- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Appuntamento: Conference call sui risultati consolidati preliminari per l’esercizio 2025 alle h 14.00- Risultati di periodo- Risultati di periodo: Risultati Q409:00 -- Appuntamento: Conference call per la presentazione dei risultati finanziari relativi all’esercizio 2025, saranno commentati i principali risultati economico-finanziari del 2025, le dinamiche operative che hanno caratterizzato il periodo e le prospettive del nuovo anno. L'evento riunirà aziende, operatori, esperti, istituzioni e associazioni provenienti da tutta Europa e da numerosi paesi extraeuropei- Bilancia dei pagamenti e posizione patrimoniale sull'estero- Bollettino Economico10:30 -- Presso la Sala della Regina di Montecitorio si svolge il convegno "Sussidiarietà e salute.... - Presentazione del Rapporto" della Fondazione per la Sussidiarietà. Il Rapporto indaga sotto molte dimensioni la sanità italiana, portando riflessioni e dati nuovi sulla sua sostenibilità ed efficienza. Saluto del Presidente della Camera, Lorenzo Fontana e intervento, tra gli altri, del ministro della salute Orazio Schillaci11:00 -- Senato - Dichiarazione introduttiva di Pietro Cipollone, membro del Comitato esecutivo della Banca Centrale Europea, durante lo scambio di vedute sull'euro digitale con la Commissione Parlamentare d'Inchiesta sul sistema bancario, finanziario e assicurativo del Senato14:00 -- Aula Diamante Università Cattolica, Milano - Convegno organizzato dalla CONSOB con il CETIF dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Interverranno, tra gli altri, Luca Filippa (Direttore Generale della CONSOB) e Federico Rajola (Professore di Organizzazione Aziendale e Direttore Cetif, UCSC), oltre ad alcuni esponenti del mondo delle PMI- Borse di Shanghai e Shenzhen chiuse per festività- Borsa di Hong Kong chiusa per festività- Comunicazione BTP Short - BTP€i- CDA: Preconsuntivo Bilancio- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Preconsuntivo Bilancio- Appuntamento: Presentazione webcast sui Risultati Finanziari FY 2025 del Gruppo Moncler - CDA: Bilancio- Appuntamento: Conference call con il mercato finanziario - Risultati di periodo- CDA: Risultati consolidati preliminari dell'esercizio 2025- Risultati di periodo- Risultati di periodo Tra gli interventi, il Governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta e il Presidente di ASSIOM FOREX, Massimo Mocio- Terme di Saturnia - Winter edition della sesta edizione del Forum in Masseria di Bruno Vespa con Comin & Partners. Titolo della kermesse "Il ruolo dell'Italia tra sfide e opportunità in un nuovo contesto economico e geopolitico complesso". 09:15 -- Palazzo Rospigliosi, Roma-Evento organizzato da organizzato da Fondazione NEST al quale parteciperanno stakeholder istituzionali e opinion maker del mondo imprenditoriale e accademico tra i quali Giorgio Graditi (Direttore Generale ENEA), Francesco Cupertino (presidente Fondazione NEST) e Paolo Rocco Viscontini (presidente Italia Solare)- Borse di Shanghai e Shenzhen chiuse per festività- Comunicazione BOT- CDA: Preconsuntivo Bilancio- CDA: Preconsuntivo Bilancio- Risultati di periodo 