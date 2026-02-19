Flatexdegiro, scendono le quotazioni a Francoforte

(Teleborsa) - Retrocede molto Flatexdegiro
, che esibisce una variazione percentuale negativa del 6,32%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Germany MDAX
, evidenzia un rallentamento del trend di Flatexdegiro
rispetto al Germany MDAX
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Lo scenario tecnico di Flatexdegiro
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 30,57 Euro con area di resistenza individuata a quota 31,95. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 30,01.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)