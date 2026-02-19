Milano 11:48
45.789 -1,23%
Nasdaq 18-feb
24.899 +0,80%
Dow Jones 18-feb
49.663 +0,26%
Londra 11:48
10.613 -0,69%
Francoforte 11:48
25.073 -0,81%

Flatexdegiro, scendono le quotazioni a Francoforte

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Retrocede molto Flatexdegiro, che esibisce una variazione percentuale negativa del 6,32%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Germany MDAX, evidenzia un rallentamento del trend di Flatexdegiro rispetto al Germany MDAX, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Lo scenario tecnico di Flatexdegiro mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 30,57 Euro con area di resistenza individuata a quota 31,95. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 30,01.

