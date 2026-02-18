Gas, indice IGI in aumento a 34,21 euro/Mwh

(Teleborsa) - Il valore dell’indice IGI - Italian Gas Index
per ogfgi, 18 febbraio 2026, è pari a 34,21 euro/MWh, in rialzo
rispetto al 17 febbraio quanto si era attestato a 33,60 euro/MWh.
L’indice, calcolato giornalmente dal Gestore dei Mercati Energetici – GME
, fornisce uno strumento di interpretazione e valutazione delle dinamiche osservate sui mercati del gas in Italia e si propone come un riferimento trasparente e replicabile dagli operatori, per operazioni di hedging e/o per contratti di fornitura.(Foto: henadzipechan | 123RF)