Gas, indice IGI in aumento a 34,21 euro/Mwh

(Teleborsa) - Il valore dell’indiceper ogfgi, 18 febbraio 2026, è pari arispetto al 17 febbraio quanto si era attestato a 33,60 euro/MWh.L’indice, calcolato giornalmente dal, fornisce uno strumento di interpretazione e valutazione delle dinamiche osservate sui mercati del gas in Italia e si propone come un riferimento trasparente e replicabile dagli operatori, per operazioni di hedging e/o per contratti di fornitura.