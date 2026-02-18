Genuine Parts scambia in rosso a New York

(Teleborsa) - Si muove in perdita il distributore di pezzi di ricambio per automobili e attrezzature industriali
, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,57% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di Genuine Parts
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo status tecnico di Genuine Parts
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 118,2 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 123,1. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 116,4.
