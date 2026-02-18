Milano 17:35
46.361 +1,30%
Nasdaq 18:09
25.042 +1,38%
Dow Jones 18:09
49.858 +0,66%
Londra 17:35
10.686 +1,23%
Francoforte 17:35
25.278 +1,12%

Genuine Parts scambia in rosso a New York

Migliori e peggiori
Genuine Parts scambia in rosso a New York
(Teleborsa) - Si muove in perdita il distributore di pezzi di ricambio per automobili e attrezzature industriali, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,57% sui valori precedenti.

Lo scenario su base settimanale di Genuine Parts rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Lo status tecnico di Genuine Parts mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 118,2 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 123,1. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 116,4.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```