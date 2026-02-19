Milano 11:48
45.789 -1,23%
Nasdaq 18-feb
24.899 +0,80%
Dow Jones 18-feb
49.663 +0,26%
Londra 11:48
10.613 -0,69%
Francoforte 11:48
25.073 -0,81%

Eurozona: rosso per l'EURO STOXX Automobiles & Parts

Si muove in retromarcia l'indice europeo del settore auto e ricambi, che scivola a 494,4 punti.
