Milano 11:30
46.457 -0,39%
Nasdaq 4-feb
24.891 0,00%
Dow Jones 4-feb
49.501 +0,53%
Londra 11:30
10.369 -0,32%
Francoforte 11:30
24.558 -0,18%

Eurozona: profondo rosso per l'EURO STOXX Automobiles & Parts

In breve, Finanza, Indici settoriali
Si abbattono le vendite sull'indice europeo del settore auto e ricambi, che continua la giornata a 498,57 punti, in forte calo dell'1,73%.
