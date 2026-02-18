Milano 12:07
46.309 +1,19%
Nasdaq 17-feb
24.702 0,00%
Dow Jones 17-feb
49.533 +0,07%
Londra 12:07
10.663 +1,01%
Francoforte 12:07
25.257 +1,03%

Londra: nuovo spunto rialzista per Antofagasta

Migliori e peggiori
Londra: nuovo spunto rialzista per Antofagasta
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la compagnia mineraria, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,27%.

La tendenza ad una settimana di Antofagasta è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista dell'azienda sudamericana estrattrice di rame. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 37,47 sterline, con il supporto più immediato individuato in area 36,57. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 36,15.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```