Londra: nuovo spunto rialzista per Antofagasta

compagnia mineraria

Antofagasta

FTSE 100

azienda sudamericana estrattrice di rame

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,27%.La tendenza ad una settimana diè più fiacca rispetto all'andamento del. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista dell'. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 37,47 sterline, con il supporto più immediato individuato in area 36,57. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 36,15.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)