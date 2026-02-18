New York: accelera Global Payments

(Teleborsa) - Brillante rialzo per il fornitore di soluzioni e servizi di pagamento
, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 13,77%.
Comparando l'andamento del titolo con l'S&P-500
, su base settimanale, si nota che Global Payments
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +8,32%, rispetto a -0,69% dell'indice del basket statunitense
).
Lo scenario tecnico di Global Payments
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 76,78 USD con area di resistenza individuata a quota 81,2. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 74,18.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)