Nucleare, progressi nei colloqui Usa-Iran: intesa sulle linee guida

(Teleborsa) - "Sono stati fatti progressi nei colloqui con l'Iran" ma "ci sono ancora molti dettagli da discutere". L'orizzonte temporale potrebbe essere di quindici giorni: gli iraniani hanno assicurato che torneranno "nelle prossime due settimane con proposte dettagliate per colmare alcune distanze tra le diverse posizioni". È quanto ha detto un funzionario Usa ad Axios commentando iDi "progressi" nel negoziato parlano sia gli americani che il mediatore omanita. Sono stati "costruttivi", conferma Teheran, mentre si profila un terzo round del quale però "non è stata ancora fissata una data".Lariguarda i "principi guida per un accordo finale", il quadro che dovrà contenere i risultati della trattativa che tuttavia resta in salita. "C'è ancora molto lavoro da fare", ha detto ilche ha fatto la spola tra il collega iranianoe gli inviati americaniSu quella base, "inizieremo a lavorare al testo di un potenziale accordo", ha spiegato poialla tv di Stato iraniana, definendo i colloqui "più costruttivi" rispetto al precedente round del 6 febbraio in Oman e auspicando che "la nuova finestra" possa portare a "una soluzione negoziata e duratura".riguardanoa cui Teheran non vuole rinunciare, rivendicando il proprio diritto a un uso pacifico del nucleare, mentre Stati Uniti e Israele accusano l'Iran di volersi dotare della bomba atomica. Ilha ribadito la disponibilità a "verifiche" per accertare il contrario, e cioè che l'Iran non persegue l'arma nucleare. Sul tavolo Teheran pone anche lacome "parte integrante di qualsiasi accordo". "Abbiamo presentato dettagli tecnici nel campo del nucleare e delle sanzioni", ha riferito ilmentre i colloqui erano ancora in corso, sottolineando l'importanza della presenza a Ginevra delMa mentre la diplomazia tenta di fare il suo corso, la tensione resta altissima.ha di nuovo intimato all'Iran che "se non farà l'accordo ci saranno conseguenze", aggiungendo però che a suo avviso gli iraniani "vogliono raggiungere l'intesa". La Guida supremaha replicato avvertendo che i pasdaran potrebbero affondare le portaerei americane dispiegate nel Golfo: la Uss Lincoln si trova nella regione da gennaio, mentre la Uss Gerald Ford sarebbe in arrivo dai Caraibi. "Una portaerei è certamente un mezzo pericoloso. Ma più pericolosa della portaerei è l'arma che può affondarla", è stata la minaccia dell'ayatollah.