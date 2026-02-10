Nucleare, Mariotti (ENEA): "Favorevoli alle norme sull'avvio del programma nazionale"

(Teleborsa) - "Enea accoglie con favore sia il disegno di legge che pone le basi concrete per l'avvio di un programma nucleare italiano, in linea con i più alti standard internazionali e con le politiche energetiche dell'Unione europea, sia la proposta di legge che disciplina l'adozione di linee di azione nazionali per lo sviluppo di nuove tecnologie nucleari, coerentemente con gli obiettivi proposti dall'ultimo Pniec". Lo ha detto lanel corso dell'nell'ambito dell'esame dei progetti di legge in materia di energia nucleare sostenibile (AC. 2669? Governo e AC. 1742? Lupi).ha sottolineato in particolare come Enea condivida i principi fondamentali contenuti nelle norme proposte, quali la neutralità tecnologica e la necessità di un mix energetico equilibrato, con conseguente riduzione sempre più decisa del ricorso alle fonti fossili. "Affinché l'avvio del programma nucleare abbia successo – ha aggiunto – va affrontata con urgenza l'istituzione dell'Autorità di Sicurezza nucleare e l'individuazione di una Technical Support Organization. Inoltre, bisogna realizzare una campagna di informazione capillare per la popolazione, investire nella formazione di addetti qualificati, potenziare il settore della ricerca e prevedere nel breve periodo l'individuazione del Deposito nazionale"."All'Enea la ricerca nucleare non si è mai fermata in oltre settant'anni di storia e attualmente siamo coinvolti in molte attività di ricerca per lo sviluppo di tecnologie nucleari avanzate, inclusi SMR, LFR e la gestione dei rifiuti radioattivi – ha proseguito laa –. Gestiamo un parco di infrastrutture di livello internazionale, unico in Italia, che si sta ulteriormente sviluppando grazie a investimenti privati e al Piano Ricerca Nucleare, mentre le nostre attività comprendono la partecipazione a progetti internazionali, lo scambio di conoscenze e best practice, il supporto tecnico alle imprese sull'implementazione di tecnologie nucleari e la formazione per professionisti del settore", ha aggiunto Mariotti.ha inoltre osservato che "le nuove tecnologie nucleari, come i reattori di quarta generazione, e i nuovi modelli di business che guardano al nucleare modulare, promettono maggiore sicurezza e minori rischi rispetto ai reattori tradizionali". La Presidente Enea ha poi sottolineato la necessità di accelerare il processo, in un contesto internazionale di grande rilancio dell'energia nucleare." Bisogna investire sulla ricerca e sulla supply chain tenendo presente le tempistiche di realizzazione: SMR nel breve periodo, AMR nel medio e fusione nucleare nel lungo periodo. Le opportunità per il Paese – ha concluso – sono grandissime sia in termini di occupazione che di impatto economico diretto (PIL) e indiretto (costo dell'energia e servizi)".