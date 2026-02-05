Milano 16:14
Fideuram - ISPB raggiunge il 100% di REYL Intesa Sanpaolo

Riccardo Barbarini è il nuovo Amministratore Delegato della banca svizzera

Banche, Finanza
Fideuram - ISPB raggiunge il 100% di REYL Intesa Sanpaolo
(Teleborsa) - Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking ha acquisito le restanti quote di REYL Intesa Sanpaolo detenute da Francois Reyl, Pasha Bakhtiar, Christian Fringhian e Lorenzo Rocco di Torrepadula, pari complessivamente al 24% del capitale sociale della Banca. A seguito dell’operazione, la Divisione Private Banking di Intesa Sanpaolo detiene ora il pieno controllo e la totale proprietà (100%) di REYL Intesa Sanpaolo.

I vecchi azionisti François Reyl, Pasha Bakhtiar e Christian Fringhian hanno rassegnato le dimissioni dai rispettivi incarichi formali all’interno del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo della Banca.

L’operazione rappresenta una tappa di rilievo nel percorso di crescita all'estero della gestione patrimoniale del Gruppo Intesa Sanpaolo, come evidenziato dall'AD Carlo Messina in occasione della presentazione del nuovo Piano industriale, e conferma in modo chiaro l’impegno di lungo periodo del Gruppo Intesa Sanpaolo nei confronti della Svizzera. Con l’acquisizione del pieno
controllo della Banca, il Gruppo intende rafforzare ulteriormente e accelerare lo sviluppo delle proprie attività nel Paese, facendo leva sulla piattaforma di REYL Intesa Sanpaolo, sulle competenze dei suoi banker e sul posizionamento nei mercati svizzero e internazionale.

In tale contesto, il nuovo Consiglio di Amministrazione ha nominato Riccardo Barbarini quale nuovo Amministratore Delegato della Banca, subordinatamente all’approvazione dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari svizzeri (FINMA). Il nuovo CEO garantirà continuità gestionale e guiderà la prossima fase di sviluppo della Banca. Potrà contare sul supporto di Emanuele Castro in qualità di Vice Amministratore Delegato e di Lorenzo Rocco di Torrepadula come Global Head of Wealth Management.


