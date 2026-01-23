Pirelli sottoscrive nuove linee bancarie committed a 5 anni da oltre 2 miliardi

Pirelli

(Teleborsa) -ha sottoscritto un contratto relativo aper complessivicon un pool di primarie banche nazionali e internazionali.Le nuove linee, spiega la società in una nota, sono parametrate aglidel gruppo legati agli Scopi 1, 2 e 3 elinee bancarie di pari importo in scadenza nel 2027, consentendo l’fino al 2031. È inoltre prevista la possibilità, d’intesa tra la società e gli istituti finanziatori, difino ad un massimo di ulteriori 2 anni - al 2033 – alle medesime condizioni contrattuali.Il contratto prevede unda 600 milioni eda 1,5 miliardi.L’operazione rientra nell'ambito delle azioni die consentirà quindi a Pirelli di rafforzare ulteriormente il profilo di liquidità del gruppo, migliorando la struttura complessiva dell’indebitamento e allungandone le scadenze.