Pirelli sottoscrive nuove linee bancarie committed a 5 anni da oltre 2 miliardi

(Teleborsa) - Pirelli
ha sottoscritto un contratto relativo a nuove linee bancarie multicurrency a 5 anni
per complessivi 2,1 miliardi di euro
con un pool di primarie banche nazionali e internazionali.
Le nuove linee, spiega la società in una nota, sono parametrate agli obiettivi di decarbonizzazione
del gruppo legati agli Scopi 1, 2 e 3 e sostituiranno
linee bancarie di pari importo in scadenza nel 2027, consentendo l’estensione delle scadenze
fino al 2031. È inoltre prevista la possibilità, d’intesa tra la società e gli istituti finanziatori, di prolungarne ulteriormente la scadenza
fino ad un massimo di ulteriori 2 anni - al 2033 – alle medesime condizioni contrattuali.
Il contratto prevede un term loan
da 600 milioni e linee revolving
da 1,5 miliardi.
L’operazione rientra nell'ambito delle azioni di ottimizzazione del debito
e consentirà quindi a Pirelli di rafforzare ulteriormente il profilo di liquidità del gruppo, migliorando la struttura complessiva dell’indebitamento e allungandone le scadenze.