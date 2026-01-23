Milano 22-gen
45.091 0,00%
Nasdaq 22-gen
25.518 +0,76%
Dow Jones 22-gen
49.384 +0,63%
Londra 22-gen
10.150 0,00%
Francoforte 22-gen
24.856 0,00%

Pirelli sottoscrive nuove linee bancarie committed a 5 anni da oltre 2 miliardi

Finanza
Pirelli sottoscrive nuove linee bancarie committed a 5 anni da oltre 2 miliardi
(Teleborsa) - Pirelli ha sottoscritto un contratto relativo a nuove linee bancarie multicurrency a 5 anni per complessivi 2,1 miliardi di euro con un pool di primarie banche nazionali e internazionali.

Le nuove linee, spiega la società in una nota, sono parametrate agli obiettivi di decarbonizzazione del gruppo legati agli Scopi 1, 2 e 3 e sostituiranno linee bancarie di pari importo in scadenza nel 2027, consentendo l’estensione delle scadenze fino al 2031. È inoltre prevista la possibilità, d’intesa tra la società e gli istituti finanziatori, di prolungarne ulteriormente la scadenza fino ad un massimo di ulteriori 2 anni - al 2033 – alle medesime condizioni contrattuali.

Il contratto prevede un term loan da 600 milioni e linee revolving da 1,5 miliardi.

L’operazione rientra nell'ambito delle azioni di ottimizzazione del debito e consentirà quindi a Pirelli di rafforzare ulteriormente il profilo di liquidità del gruppo, migliorando la struttura complessiva dell’indebitamento e allungandone le scadenze.
Condividi
```