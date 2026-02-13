Pichetto Fratin: “Entro luglio il ddl sul nucleare, pronti i gruppi di lavoro per i decreti attuativi”

(Teleborsa) - "Conto che il ddl sul nucleare possa essere approvato da entrambi i rami del Parlamento entro il mese di luglio
. Allo stesso tempo sto per istituire dei gruppi di lavoro al Mase per avviare,
contestualmente ai lavori parlamentari, le attività preparatorie in vista della stesura dei decreti legislativi delegati necessari a disciplinarne gli aspetti autorizzativi, regolatori e industriali". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin,
intervenendo alla Convention di Proger 2026 "Progettiamo il futuro" a Roma.
"Spero - ha proseguito - di poter consegnare all'Italia una legge sul nuovo nucleare sostenibile entro la fine dell'anno.
Parlo del quadro giuridico non della decisione se adottare o no il nuovo nucleare in Italia". "Questa scelta sarà fatta, se sarà considerata economicamente conveniente, da chi governerà tra qualche anno, quando sarà pronta a livello industriale la produzione dei piccoli reattori modulari. Noi oggi abbiamo il dovere di consentire all'Italia di essere pronta a entrare nel futuro
. Al pari del resto del mondo", ha concluso Pichetto.