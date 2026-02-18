Parigi: balza in avanti Safran

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della società ingegneristica
, con una variazione percentuale dell'1,97%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Safran
più pronunciata rispetto all'andamento del CAC40
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
La tendenza di breve della multinazionale francese
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 350,6 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 342,9. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 358,3.
