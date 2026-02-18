Milano 15:22
Parigi: balza in avanti Safran

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della società ingegneristica, con una variazione percentuale dell'1,97%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Safran più pronunciata rispetto all'andamento del CAC40. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


La tendenza di breve della multinazionale francese è in rafforzamento con area di resistenza vista a 350,6 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 342,9. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 358,3.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
