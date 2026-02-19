Parigi: performance negativa per Safran

società ingegneristica

CAC40

Safran

multinazionale francese

(Teleborsa) - Retrocede la, con un ribasso del 2,19%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Tecnicamente, laè in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 344,4 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 336,7. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 352,1.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)