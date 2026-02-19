Milano 14:11
45.706 -1,41%
Nasdaq 18-feb
24.899 +0,80%
Dow Jones 18-feb
49.663 +0,26%
Londra 14:11
10.621 -0,61%
Francoforte 14:11
25.045 -0,92%

Parigi: performance negativa per Safran

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Retrocede la società ingegneristica, con un ribasso del 2,19%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del CAC40. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Safran rispetto all'indice di riferimento.


Tecnicamente, la multinazionale francese è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 344,4 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 336,7. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 352,1.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
