Milano 15:24
46.304 +1,18%
Nasdaq 17-feb
24.702 0,00%
Dow Jones 17-feb
49.533 +0,07%
Londra 15:24
10.682 +1,19%
Francoforte 15:24
25.144 +0,58%

Piazza Affari: risultato positivo per D'Amico

Migliori e peggiori
Piazza Affari: risultato positivo per D'Amico
(Teleborsa) - Seduta positiva per il leader mondiale nel trasporto marittimo, che avanza bene del 2,91%.

Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di D'Amico rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


La tendenza di breve di D'Amico è in rafforzamento con area di resistenza vista a 6,945 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 6,8. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 7,09.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```