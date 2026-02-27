Milano 9:39
Piazza Affari: risultato positivo per D'Amico

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Bene il leader mondiale nel trasporto marittimo, con un rialzo del 2,54%.

Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di D'Amico rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Lo status tecnico di D'Amico è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 7,958 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 7,738. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 8,178.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
