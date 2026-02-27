Piazza Affari: risultato positivo per D'Amico

(Teleborsa) - Bene il leader mondiale nel trasporto marittimo
, con un rialzo del 2,54%.
Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di D'Amico
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Lo status tecnico di D'Amico
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 7,958 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 7,738. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 8,178.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)