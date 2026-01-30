Milano 11:38
45.355 +0,62%
Nasdaq 29-gen
25.884 0,00%
Dow Jones 29-gen
49.072 +0,11%
Londra 11:38
10.192 +0,19%
Francoforte 11:37
24.461 +0,62%

Crediti consumo Regno Unito (MoM) in dicembre

Crediti consumo Regno Unito (MoM) in dicembre
Regno Unito, Crediti consumo in dicembre su base mensile (MoM) 1,52 Mld £, in calo rispetto al precedente 2,14 Mld £ (la previsione era 1,7 Mld £).
