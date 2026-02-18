Regno Unito, si raffredda l'inflazione a gennaio al 3%

(Teleborsa) - In rallentamento l'inflazione del Regno Unito
nel mese di gennaio 2025. Secondo il report mensile dell'Office for National Statistics (ONS), i prezzi al consumo registrano un decremento dello 0,5% su base mensile
, in linea con le attese, dopo il +0,4% del mese precedente. Su base annua, la crescita dell'inflazione si è attestata al 3%, sotto il +3,4% del mese precedente
ed in linea con il consensus.
Il dato core
dell'inflazione, che esclude le componenti più volatili quali cibo e carburanti, è risultato in calo dello 0,6% su base mensile, contro il -0,7% del consensus, dopo il +0,3% di novembre. La variazione tendenziale si attesta al 3,1%, superiore al 3% atteso
, ma sotto il 3,2% del mese precedente.Rallentano anche i prezzi alla produzione
, che a gennaio hanno registrato una variazione nulla su base mensile
, dopo il -0,1% del
mese precedente e rispetto al +0,2% atteso
. A livello annuale, si è registrata una variazione pari a +2,5%
, rispetto al +3,1% del mese precedente.L'indice core
, al netto di cibo, bevande, tabacchi e petrolio, ha registrato un incremento dello 0,2% su mese (-0,2% il mese precedente), mentre è salito del 2,9% su base annuale (+3,1% precedente). (Foto: © Eros Erika / 123RF)