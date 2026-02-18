Regno Unito, si raffredda l'inflazione a gennaio al 3%

(Teleborsa) -nel mese di gennaio 2025. Secondo il report mensile dell'Office for National Statistics (ONS), i prezzi al consumo registrano un, in linea con le attese, dopo il +0,4% del mese precedente. Su base annua, la crescita dell'inflazioneed in linea con il consensus.Ildell'inflazione, che esclude le componenti più volatili quali cibo e carburanti, è risultato in calo dello 0,6% su base mensile, contro il -0,7% del consensus, dopo il +0,3% di novembre. La variazione tendenziale, ma sotto il 3,2% del mese precedente., che a gennaio hanno registrato una, dopo il -0,1% delmese precedente e rispetto al. A livello annuale, si è registrata una variazione pari a, rispetto al +3,1% del mese precedente., al netto di cibo, bevande, tabacchi e petrolio, ha registrato un incremento dello 0,2% su mese (-0,2% il mese precedente), mentre è salito del