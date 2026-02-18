Milano 17:35
46.361 +1,30%
Nasdaq 18:14
25.020 +1,29%
Dow Jones 18:14
49.845 +0,63%
Londra 17:35
10.686 +1,23%
Francoforte 17:35
25.278 +1,12%

Produzione industriale USA (YoY) in gennaio

Produzione industriale USA (YoY) in gennaio
USA, Produzione industriale in gennaio su base annuale (YoY) +2,3%, in aumento rispetto al precedente +1,3%.
