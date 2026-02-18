Milano
17:35
46.361
+1,30%
Nasdaq
18:14
25.020
+1,29%
Dow Jones
18:14
49.845
+0,63%
Londra
17:35
10.686
+1,23%
Francoforte
17:35
25.278
+1,12%
Mercoledì 18 Febbraio 2026, ore 18.31
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Produzione industriale USA (YoY) in gennaio
Produzione industriale USA (YoY) in gennaio
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
18 febbraio 2026 - 15.55
USA,
Produzione industriale in gennaio su base annuale (YoY) +2,3%
, in aumento rispetto al precedente +1,3%.
Condividi
Leggi anche
USA, Produzione industriale (MoM) in gennaio
Produzione industriale Italia (YoY) in dicembre
Cina, Produzione industriale (YoY) in dicembre
Spagna, Produzione industriale (YoY) in dicembre
Argomenti trattati
USA
(363)
Altre notizie
Produzione industriale Unione Europea (YoY) in dicembre
Cina, Prezzi produzione (YoY) in gennaio
Regno Unito, Prezzi produzione (YoY) in gennaio
Prezzi consumo USA (YoY) in gennaio
Prezzi produzione USA (YoY) in dicembre
Negli Usa continua a crescere la produzione industriale, a gennaio +0,7% su mese oltre le attese
Guide
Inflazione e potere d'acquisto: cosa sono e quale impatto hanno
Qualche centesimo in più sul caffè, un euro in più sul detersivo, dieci euro che rendono la bolletta più pesante. Sembrano piccoli aumenti, ma sommati pesano sulle finanze personali e familiari.
leggi tutto