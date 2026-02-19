Alessandria (Assopiscine): "Ora scatto decisivo per legge quadro su sicurezza"

(Teleborsa) - In vista delle prossime aperture estive delle piscine, per famiglie, bambini, sportivi e persone fragili torna centrale il tema della sicurezza e della salute negli impianti natatori.
Secondo Ferruccio Alessandria, Presidente di Assopiscine, il momento è cruciale: "ForumPiscine rappresenta da sempre un momento fondamentale di confronto e crescita per il nostro settore. Essere presenti anche nel 2026 significa rinnovare il nostro impegno nel sostenere imprese e professionisti attraverso competenze, aggiornamento tecnico e una visione condivisa orientata alla sicurezza, alla sostenibilità e alla qualità degli impianti. Ora, con l’avvio dell’esame del disegno di legge quadro per la salute e la sicurezza nelle piscine, è necessario uno scatto decisivo: dobbiamo proseguire fianco a fianco con Assopiscine per trasformare questo percorso in un risultato concreto e portare all’approvazione della legge".Legge quadro: un passaggio strategico per il settore -
Il 17 febbraio, la Commissione Affari sociali della Camera ha avviato l’esame del disegno di legge quadro per la salute e la sicurezza nelle piscine. La relatrice, Patriarca (FI), ha illustrato articolo per articolo i contenuti del provvedimento, dando avvio a un fondamentale confronto istituzionale.
Tanti i rappresentanti delle istituzioni che hanno sottolineato l’importanza della norma:
per Andrea Costa,
Ministero della Salute: “Il contributo di Assopiscine è stato decisivo per costruire un punto di equilibrio tra la sicurezza dei cittadini e le esigenze di un comparto che chiede risposte chiare e tempestive": secondo Andrea Luberti,
Ministero per la protezione civile: “La tutela del cittadino nella fruizione dello spazio acquatico passa attraverso impianti sicuri, monitorati e gestiti da soggetti formati e certificati": sottolinea Marco Lombardo
(Azione): “Ogni anno muoiono in Italia oltre 300 persone per annegamenti, molti dei quali bambini. È urgente approvare la legge": per Chiara Tenerini
(Forza Italia):
“Servono regole chiare, cogenti e accompagnate da incentivi per sostenere famiglie e imprese nell’adeguamento.”
Intanto, dall'11 al 13 febbraio si è svolto ForumPiscine,
evento di riferimento per il comparto piscine & wellness in Italia, ospitato nei padiglioni 21 e 22 di BolognaFiere.
La manifestazione ha visto la partecipazione di operatori, tecnici e professionisti del settore, con il patrocinio di Assopiscine e uno spazio espositivo dedicato.
Durante la fiera, Assopiscine ha promosso incontri tecnici su certificazione degli impianti, messa a norma delle strutture e gestione dei contenziosi, con focus sul ruolo di CTU e CTP.
Grande attenzione riservata anche al percorso della legge quadro, sottolineando l’importanza di norme uniformi e aggiornate per tutto il territorio nazionale.
Il Comitato Tecnico Specialistico di Assopiscine, coordinato da Ivano Pelosin e Gianluigi Senini,
ha presentato aggiornamenti e linee di sviluppo future per favorire una gestione uniforme della sicurezza e della qualità degli impianti. per garantire standard di sicurezza chiari e uniformi, prevenendo incidenti e tutelando utenti e operatori. Norme chiare riducono i rischi e migliorano la qualità del servizio, senza sostituire mai la vigilanza degli adulti.”Premio Tecnico Assopiscine e valorizzazione delle best practice. Tra le novità dell’edizione 2026, il Premio Tecnico Assopiscine ha riconosciuto l’impianto capace di distinguersi per caratteristiche tecnologiche e impiantistiche, con attenzione a sostenibilità, risparmio energetico e sicurezza. Il vincitore di quest’anno è stato Mirani Piscine, premiato durante la cerimonia ufficiale dell’Italian Pool Award",
ha dichiarato Joëlle Pulinx,
portavoce FPP – Fédération des Professionnels de la Piscine et du Spa.
Con ForumPiscine 2026, Assopiscine "ribadisce il suo impegno per un settore sicuro, professionale e sostenibile, puntando su formazione, innovazione e regole chiare per una gestione responsabile e di qualità degli impianti natatori".