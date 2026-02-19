Alessandria (Assopiscine): "Ora scatto decisivo per legge quadro su sicurezza"

(Teleborsa) - In vista delle prossime aperture estive delle piscine, per famiglie, bambini, sportivi e persone fragiliSecondorappresenta da sempre un momento fondamentale di confronto e crescita per il nostro settore. Essere presenti anche nel 2026i attraverso competenze, aggiornamento tecnico e una visione condivisa orientata alla sicurezza, alla sostenibilità e alla qualità degli impianti. Ora, con l’avvio dell’esame del disegno di legge quadro per la salute e la sicurezza nelle piscine, è necessario uno scatto decisivo: dobbiamo proseguire fianco a fianco con Assopiscine per trasformare questo percorso in un risultato concreto e portare all’approvazione della legge".Il 17 febbraio, la Commissione Affari sociali della Camera ha avviato l’esame del disegno di legge quadro per la salute e la sicurezza nelle piscine. La relatrice, Patriarca (FI), ha illustrato articolo per articolo i contenuti del provvedimento,Tanti i rappresentanti delle istituzioni che hanno sottolineatoperMinistero della Salute: “Il contributo di Assopiscine è stato decisivo per costruire un punto di equilibrio tra la sicurezza dei cittadini e le esigenze di un comparto che chiede risposte chiare e tempestive": secondoMinistero per la protezione civile: “La tutela del cittadino nella fruizione dello spazio acquatico passa attraverso impianti sicuri, monitorati e gestiti da soggetti formati e certificati": sottolinea(Azione): “Ogni anno muoiono in Italia oltre 300 persone per annegamenti, molti dei quali bambini. È urgente approvare la legge": per(Forza Italia)“Servono regole chiare, cogenti e accompagnate da incentivi per sostenere famiglie e imprese nell’adeguamento.”Intanto,evento di riferimento per il comparto piscine & wellness in Italia, ospitato nei padiglioniLa manifestazione ha visto la partecipazione di operatori, tecnici e professionisti del settore, con il patrocinio di Assopiscine e uno spazio espositivo dedicato.Durante la fiera, AssopiscineGrande attenzione riservataIl Comitato Tecnico Specialistico di Assopiscine,ha presentato aggiornamenti e linee di sviluppo future per favorire una gestione uniforme della sicurezza e della qualità degli impianti.per garantire standard di sicurezza chiari e uniformi, prevenendo incidenti e tutelando utenti e operatori. Norme chiare riducono i rischi e migliorano la qualità del servizio, senza sostituire mai la vigilanza degli adulti.”Premio Tecnico Assopiscine e valorizzazione delle best practice. Tra le novità dell’edizione 2026, il Premio Tecnico Assopiscine ha riconosciuto l’impianto capace di distinguersi per caratteristiche tecnologiche e impiantistiche, con attenzione a sostenibilità, risparmio energetico e sicurezza. Il vincitore di quest’anno è stato Mirani Piscine, premiato durante la cerimonia ufficiale dell’Italian Pool Award", ha dichiaratoportavoce FPP – Fédération des Professionnels de la Piscine et du Spa.Con ForumPiscine 2026, Assopiscine "r