Il DG Enac D’Orsogna referente internazionale sicurezza aerea per l’Italia

(Teleborsa) - Il Direttore Generale Enac,, è stato nominato dal ministro Matteo Salvini ". La nomina, presentata su proposta del Presidente dell’Ente, risponde ai requisiti di elevatae approfonditarichiesti per tale funzione.Il Direttore Generale D’Orsognae garantirà il pieno rispetto degli obblighi internazionali ed europei, mantenendo glidel sistema dell’aviazione civile nazionale.Il programma di sicurezza aerea vienecon l’apporto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e delle principali amministrazioni ed enti del settore (Aero Club d’Italia, Agenzia Nazionale Sicurezza Volo, Aeronautica Militare, ENAV) e richiede l’adozione di unache, nel rispetto delle specifiche competenze di legge dei soggetti pubblici coinvolti, coordini le attività nazionali secondo i principi di leale collaborazione istituzionale.