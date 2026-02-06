Il DG Enac D’Orsogna referente internazionale sicurezza aerea per l’Italia

(Teleborsa) - Il Direttore Generale Enac, Alexander D’Orsogna
, è stato nominato dal ministro Matteo Salvini "referente internazionale per lo Stato italiano in materia di sicurezza aerea"
. La nomina, presentata su proposta del Presidente dell’Ente Pierluigi Di Palma
, risponde ai requisiti di elevata competenza professionale
e approfondita conoscenza del settore
richiesti per tale funzione.
Il Direttore Generale D’Orsogna assicurerà il necessario coordinamento interistituzionale
e garantirà il pieno rispetto degli obblighi internazionali ed europei, mantenendo gli elevati standard di "safety"
del sistema dell’aviazione civile nazionale.
Il programma di sicurezza aerea viene sviluppato sotto il coordinamento di Enac
con l’apporto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e delle principali amministrazioni ed enti del settore (Aero Club d’Italia, Agenzia Nazionale Sicurezza Volo, Aeronautica Militare, ENAV) e richiede l’adozione di una governance
che, nel rispetto delle specifiche competenze di legge dei soggetti pubblici coinvolti, coordini le attività nazionali secondo i principi di leale collaborazione istituzionale.