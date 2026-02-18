Il faro della UE su Shein per violazione del Digital Services Act

(Teleborsa) - La Commissione europea ha avviato un'indagine su Shein
, il rinomato marketplace cinese di abbigliamento ed accessori per la persona e la casa, per presunta violazione
della legge sui servizi digitali (Digital Services Act
).
Il procedimento formale è stato avviato da Bruxelles a causa di una serie di motivazione, fra cui la progettazione di un servizio che "crea dipendenza"
, ad esempio tramite l'assegnazione di punti o premi sugli acquisti, la mancanza di trasparenza dei sistemi di raccomandazione
(profilazione) usati da Shein per proporre contenuti e prodotti agli utenti e la vendita di prodotti illegali, compreso materiale pedopornografico
.
"Nell'UE i prodotti illegali sono vietati,
che si trovino su uno scaffale di un negozio o su un mercato online", ha affermato Henna Virkkunen
, Vicepresidente esecutiva per la Sovranità tecnologica, aggiungendo "la legge sui servizi digitali garantisce agli acquirenti sicurezza
, protegge il loro benessere e fornisce loro informazioni sugli algoritmi con cui interagiscono". "Valuteremo se Shein rispetta tali norme e la loro responsabilità"
, ha concluso la responsabile UE per i servizi digitali.
L'UE effettuerà ora un'indagine approfondita in via prioritaria
e l'avvio di un procedimento formale non ne pregiudica l'esito. Non c'è neanche un termine legale per la conclusione del procedimento.
La Commissione cercherà ora di raccogliere prove
, ad esempio inviando ulteriori richieste di informazioni a Shein o a terze parti o conducendo azioni di monitoraggio o colloqui e può adottare ulteriori misure di esecuzione
, tra cui misure provvisorie o l'adozione di una decisione di inadempimento. L'UE può anche accettare gli impegni assunti da Shein per porre rimedio
alle violazioni oggetto del procedimento.