Il faro della UE su Shein per violazione del Digital Services Act

(Teleborsa) -, il rinomato marketplace cinese di abbigliamento ed accessori per la persona e la casa, per presuntadella legge sui servizi digitali ().Il procedimento formale è stato avviato da Bruxelles a causa di una serie di motivazione, fra cui la, ad esempio tramite l'assegnazione di punti o premi sugli acquisti, la(profilazione) usati da Shein per proporre contenuti e prodotti agli utenti e lache si trovino su uno scaffale di un negozio o su un mercato online", ha affermato, Vicepresidente esecutiva per la Sovranità tecnologica, aggiungendo ", protegge il loro benessere e fornisce loro informazioni sugli algoritmi con cui interagiscono"., ha concluso la responsabile UE per i servizi digitali.L'UE effettuerà orae l'avvio di un procedimento formale non ne pregiudica l'esito. Non c'è neanche un termine legale per la conclusione del procedimento.La Commissione cercherà ora di, ad esempio inviando ulteriori richieste di informazioni a Shein o a terze parti o conducendo azioni di monitoraggio o colloqui e può adottare, tra cui misure provvisorie o l'adozione di una decisione di inadempimento. L'UE può anchealle violazioni oggetto del procedimento.