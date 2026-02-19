Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 18/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 18 febbraio
Seduta positiva per il FTSE Mid Cap, che avanza bene e porta a casa un +1,48%.
Lo status tecnico di medio periodo del FTSE Mid Cap ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 60.483. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 61.598, mentre il primo supporto è stimato a 59.369.
