Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 22/01/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 22 gennaio

Brillante rialzo per il FTSE Mid Cap, che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno dell'2,00%.

Tecnicamente, il FTSE Mid Cap è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 62.040, mentre il supporto più immediato si intravede a 60.624. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 63.456.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
