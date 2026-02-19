Milano 9:19
Analisi Tecnica: USD/CAD del 18/02/2026

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 18 febbraio

Allunga timidamente il passo il cross USD contro "Loonie", che termina la seduta con un modesto progresso dello 0,44%.

Le implicazioni di breve periodo del Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 1,3725. Possibile una discesa fino al bottom 1,3642. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 1,3808.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
