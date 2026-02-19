CME, dal 29 maggio trading di futures e opzioni su criptovalute 24 ore su 24, 7 giorni su 7

(Teleborsa) - CME Group
, il principale mercato mondiale dei derivati, ha annunciato che i suoi futures e opzioni su criptovalute
regolamentati saranno disponibili per il trading 24 ore su 24, 7 giorni su 7 a partire dal 29 maggio
, in attesa di revisione normativa.
"La domanda dei clienti
per la gestione del rischio nel mercato degli asset digitali ha raggiunto il massimo storico
, generando un volume nozionale record di 3.000 miliardi di dollari per i nostri futures e opzioni su criptovalute nel 2025 - ha dichiarato Tim McCourt, Global Head of Equities, FX e Alternative Products di CME Group - Sebbene non tutti i mercati si prestino a operare 24 ore su 24, 7 giorni su 7, l'accesso sempre attivo ai nostri prodotti su criptovalute regolamentati e trasparenti garantisce ai clienti la possibilità di gestire la propria esposizione e fare trading in tutta sicurezza in qualsiasi momento."
A partire da venerdì 29 maggio alle 16:00 CT, i future e le opzioni su criptovalute di CME Group saranno negoziati ininterrottamente su CME Globex, con un periodo di manutenzione settimanale di almeno due ore durante il fine settimana
. Tutte le negoziazioni nei giorni festivi o nel fine settimana, da venerdì sera a domenica sera, avranno data di negoziazione il giorno lavorativo successivo, con compensazione, regolamento e reporting normativo elaborati anch'essi il giorno lavorativo successivo.
I future e le opzioni su criptovalute continuano a raggiungere volumi record presso CME Group nel 2026
. I punti salienti da inizio anno includono: volume medio giornaliero (ADV) di 407.200 contratti, in aumento del 46% su base annua, e open interest medio giornaliero di 335.400 contratti, in aumento del 7% su base annua; ADV sui future di 403.900 contratti, in aumento del 47% su base annua.(Foto: Kanchanara on Unsplash)