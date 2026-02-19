CME, dal 29 maggio trading di futures e opzioni su criptovalute 24 ore su 24, 7 giorni su 7

CME Group

(Teleborsa) -, il principale mercato mondiale dei derivati, ha annunciato che i suoiregolamentati saranno disponibili per il trading, in attesa di revisione normativa."Laper la gestione del rischio nel mercato degli asset digitali ha raggiunto il, generando un volume nozionale record di 3.000 miliardi di dollari per i nostri futures e opzioni su criptovalute nel 2025 - ha dichiarato Tim McCourt, Global Head of Equities, FX e Alternative Products di CME Group - Sebbene non tutti i mercati si prestino a operare 24 ore su 24, 7 giorni su 7, l'accesso sempre attivo ai nostri prodotti su criptovalute regolamentati e trasparenti garantisce ai clienti la possibilità di gestire la propria esposizione e fare trading in tutta sicurezza in qualsiasi momento."A partire da venerdì 29 maggio alle 16:00 CT, i future e le opzioni su criptovalute di CME Group saranno negoziati ininterrottamente su CME Globex, con un. Tutte le negoziazioni nei giorni festivi o nel fine settimana, da venerdì sera a domenica sera, avranno data di negoziazione il giorno lavorativo successivo, con compensazione, regolamento e reporting normativo elaborati anch'essi il giorno lavorativo successivo.I future e le opzioni su criptovalute. I punti salienti da inizio anno includono: volume medio giornaliero (ADV) di 407.200 contratti, in aumento del 46% su base annua, e open interest medio giornaliero di 335.400 contratti, in aumento del 7% su base annua; ADV sui future di 403.900 contratti, in aumento del 47% su base annua.