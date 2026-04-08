CME, volumi record per gli scambi internazionali nel primo trimestre trainati da tassi e metalli

(Teleborsa) - CME Group , il principale mercato mondiale dei derivati, ha annunciato che il suo volume medio giornaliero (ADV) internazionale ha raggiunto il record di 11,4 milioni di contratti nel primo trimestre del 2026, in crescita del 30% rispetto al primo trimestre del 2025.



Questo risultato, che riflette tutte le negoziazioni effettuate al di fuori degli Stati Uniti, è stato trainato dal volume medio giornaliero record di 5,7 milioni di contratti sui tassi di interesse, in aumento del 30% su base annua. Per la prima volta, sono stati raggiunti record trimestrali assoluti anche per i metalli (+116%), l'energia (+62%), i prodotti agricoli (+16%), gli indici azionari (+11%) e il mercato valutario (+1%).



"Questo aumento dell'attività di trading dimostra come la nostra clientela globale si stia rivolgendo a CME Group per gestire il rischio in tempo reale, attraverso i nostri prodotti di riferimento e su un mercato regolamentato - ha dichiarato Julie Winkler, Senior Managing Director e Chief Commercial Officer di CME Group - In questo contesto di rischio costante, i nostri mercati altamente liquidi sono fondamentali per aiutare i clienti a coprire la propria esposizione e a cogliere opportunità in tutte le classi di attivi e in tutti i fusi orari".



Nel primo trimestre del 2026, il volume medio giornaliero di scambi (ADV) in EMEA ha raggiunto il record di 8,4 milioni di contratti, in aumento del 29% rispetto al primo trimestre del 2025. La regione ha registrato record di ADV in tutte le classi di attivi, con i metalli in crescita del 75%, l'energia del 53%, i tassi di interesse del 31%, gli indici azionari del 17%, i prodotti agricoli del 13% e il Forex dell'1%.

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