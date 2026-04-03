Usa, senatori Dem chiedono indagine SEC su possibile insider trading su guerra in Iran e dazi

(Teleborsa) - I senatori democratici Mark Warner e Adam Schiff hanno scritto alla SEC e all'ispettore generale del Dipartimento della Difesa chiedendo un'indagine su potenziali violazioni delle leggi federali sui titoli mobiliari, dopo una serie di operazioni finanziarie sospette avvenute poco prima di annunci governativi con forte impatto sui mercati.



I senatori segnalano tre episodi specifici: un'impennata di opzioni call sull'S&P 500 poco prima che Trump annunciasse la pausa di 90 giorni sui dazi nell'aprile 2025; volumi anomali su futures azionari nei minuti precedenti le dichiarazioni sui progressi nei colloqui USA-Iran; e un picco di acquisti su indici azionari dieci-quindici minuti prima che diventasse pubblica la notizia di un rinvio di operazioni militari contro l'Iran.



I senatori hanno citato inoltre un report secondo cui un broker di Morgan Stanley collegato al segretario alla Difesa Pete Hegseth avrebbe tentato di investire milioni in un ETF sul settore difesa nelle settimane precedenti l'attacco all'Iran, operazione non completata solo per indisponibilità del fondo sulla piattaforma.



"Questi episodi suggeriscono un potenziale schema di trading anticipato rispetto ad azioni governative riservate e ad alto impatto di mercato", scrivono i senatori, avvertendo che "la percezione che informazioni privilegiate possano essere distribuite in modo asimmetrico rischia di minare la fiducia degli investitori e l'integrità dei mercati dei capitali statunitensi."



Warner e Schiff hanno chiesto alle autorità di riferire sugli strumenti di monitoraggio disponibili e sulle eventuali lacune nella loro capacità di rilevare operazioni sospette legate a decisioni governative riservate.

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