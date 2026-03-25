Usa sospendono norme estive sui carburanti per contenere i prezzi

Una misura per fare fronte ai ricari in scia al conflitto in Medio Oriente

(Teleborsa) - Il governo Trump ha deciso di sospendere temporaneamente le norme sul tipo di carburanti venduti negli Stati Uniti durante la stagione estiva con l'intento di frenare il balzo dei prezzi dovuto alla guerra contro l'Iran e alla chiusura dello Stretto di Hormuz.



Stando a quanto comunicato dall'Agenzia per la protezione ambientale (EPA), sono vari i tipi di benzina la cui regolamentazione è sospesa.



Tra questi vi è l'E15, benzina miscelata con il 15% di etanolo, attualmente distribuita in oltre 3.000 stazioni di rifornimento e che rappresenta una versione economicamente più abbordabile. La misura dell'EPA chiama in causa anche requisiti statali consentendo la produzione e distribuzione di benzina con etanolo dal 9 al 15%.



Dal primo maggio prossimo per 20 giorni quelle miscele verranno mantenute sul mercato "per prevenire interruzioni nella fornitura di carburante negli Stati Uniti" e "offrendo agli americani più opzioni di carburante".



"Questa azione d'emergenza fornirà sollievo alle famiglie americane aumentando l'offerta di carburante e la scelta per i consumatori" ha detto in una nota l'amministratore dell'EPA Lee Zeldin.



(Foto: © Thanarak Worakandecha / 123RF)

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