OPA SCM SIM, Consob approva documento di offerta di Banco Desio: adesioni dal 30 marzo al 24 aprile

(Teleborsa) - Banco di Desio e della Brianza ha ottenuto l'approvazione da parte di Consob del documento d'offerta relativo all'OPA volontaria totalitaria su Solutions Capital Management SIM , società di gestione patrimoniale quotata su Euronext Growth Milan.



L'offerta riguarda massime 2.234.264 azioni ordinarie di SCM, corrispondenti alla totalità delle azioni in circolazione. Il corrispettivo offerto è di 4,61 euro per azione, pagabile in contanti. Il periodo di adesione avrà inizio il 30 marzo 2026 e si concluderà il 24 aprile 2026, per un totale di 18 giorni di borsa aperta. Il pagamento agli aderenti è previsto per il 30 aprile 2026.



È prevista una possibile riapertura dei termini per cinque giorni di borsa — dal 4 all'8 maggio 2026 — nel caso in cui Banco Desio rinunci alla condizione sulla soglia minima di adesione prevista dall'offerta. In tale eventualità, il pagamento relativo alle adesioni pervenute durante la riapertura sarebbe effettuato il 14 maggio 2026.



Il documento d'offerta completo, contenente i termini e le modalità di adesione, sarà pubblicato prima dell'avvio del periodo di adesione.

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