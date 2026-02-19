Deutsche Bank, Moody's conferma rating A1 e migliora outlook a positivo

Moody's

Deutsche Bank

(Teleborsa) -hadi, inclusi i rating sui depositi a lungo termine ad "", i rating sugli emittenti a lungo termine e sul debito senior non garantito ad "A1" e il Baseline Credit Assessment (BCA) a "baa2". L'sui rating sui depositi a lungo termine è passato da "stabile" a "".Questa modifica riflette ildi Deutsche Bank, la migliore capacità di generazione di capitale, i solidi buffer di liquidità e un profilo di rischio conservativo, in linea con l'avvio del piano strategico 2028 della banca.L'outlook positivo sui rating dei depositi a lungo termine della banca riflettono ildella banca qualora Deutsche Bank compisse progressi visibili verso il suo piano 2028 e continuasse a dimostrare un ulteriore miglioramento sostenuto e significativo degli utili core, mantenesse una gestione prudente del rischio, una solida qualità degli asset e mantenesse solidi parametri di capitale e liquidità a livelli coerenti con le attuali indicazioni.