Milano 16:20
45.724 -1,37%
Nasdaq 16:20
24.835 -0,26%
Dow Jones 16:20
49.483 -0,36%
Londra 16:20
10.604 -0,77%
Francoforte 16:20
25.013 -1,05%

Deutsche Bank, Moody's conferma rating A1 e migliora outlook a positivo

Banche, Finanza, Rating
Deutsche Bank, Moody's conferma rating A1 e migliora outlook a positivo
(Teleborsa) - Moody's ha confermato tutti i rating di Deutsche Bank, inclusi i rating sui depositi a lungo termine ad "A1", i rating sugli emittenti a lungo termine e sul debito senior non garantito ad "A1" e il Baseline Credit Assessment (BCA) a "baa2". L'outlook sui rating sui depositi a lungo termine è passato da "stabile" a "positivo".

Questa modifica riflette il profilo degli utili significativamente rafforzato e più diversificato di Deutsche Bank, la migliore capacità di generazione di capitale, i solidi buffer di liquidità e un profilo di rischio conservativo, in linea con l'avvio del piano strategico 2028 della banca.

L'outlook positivo sui rating dei depositi a lungo termine della banca riflettono il potenziale di un miglioramento del BCA della banca qualora Deutsche Bank compisse progressi visibili verso il suo piano 2028 e continuasse a dimostrare un ulteriore miglioramento sostenuto e significativo degli utili core, mantenesse una gestione prudente del rischio, una solida qualità degli asset e mantenesse solidi parametri di capitale e liquidità a livelli coerenti con le attuali indicazioni.
Condividi
```