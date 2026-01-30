Francoforte: risultato positivo per Deutsche Bank

prima banca tedesca come assets

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la, che tratta in utile del 2,30% sui valori precedenti.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Lo scenario tecnico dellamostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 32,85 Euro con area di resistenza individuata a quota 33,39. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 32,49.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)