Banche, Finanza, Consensus
UniCredit, Deutsche Bank incrementa il target price
(Teleborsa) - Deutsche Bank ha incrementato a 77 euro per azione (dai precedenti 64 euro) il target price su UniCredit, colosso bancario italiano.
