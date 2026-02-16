Milano
9:08
45.653
+0,49%
Nasdaq
13-feb
24.733
0,00%
Dow Jones
13-feb
49.501
+0,10%
Londra
9:08
10.464
+0,17%
Francoforte
9:08
25.018
+0,42%
Lunedì 16 Febbraio 2026, ore 09.24
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ UniCredit, Deutsche Bank incrementa il target price
UniCredit, Deutsche Bank incrementa il target price
Banche
,
Finanza
,
Consensus
16 febbraio 2026 - 08.48
(Teleborsa) -
Deutsche Bank
ha incrementato a
77 euro
per azione (dai precedenti 64 euro) il
target price
su
UniCredit
, colosso bancario italiano.
Condividi
Leggi anche
Technoprobe, Deutsche Bank aumenta ancora il target price
Deutsche Bank alza target price sulle utilities italiane. Taglia Italgas a Hold
Francoforte: andamento negativo per Deutsche Bank
Francoforte: giornata negativa in Borsa per Deutsche Bank
Argomenti trattati
Deutsche Bank
(8)
·
UniCredit
(25)
Titoli e Indici
Deutsche Bank Aktiengesellschaft
0,00%
Unicredit
0,00%
Altre notizie
Prysmian, downgrade di Deutsche Bank a Hold: attende punto di ingresso migliore
Francoforte: positiva la giornata per Deutsche Bank
Deutsche Bank, perquisizioni nelle sedi di Francoforte e Berlino in indagine su riciclaggio
Francoforte: Deutsche Bank in forte calo
Francoforte: risultato positivo per Deutsche Bank
Deutsche Bank Italia, accordo con sindacati su 30 uscite e 24 assunzioni
Guide
Inflazione e potere d'acquisto: cosa sono e quale impatto hanno
Qualche centesimo in più sul caffè, un euro in più sul detersivo, dieci euro che rendono la bolletta più pesante. Sembrano piccoli aumenti, ma sommati pesano sulle finanze personali e familiari.
leggi tutto