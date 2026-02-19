Dl bollette, Pichetto: "Rimbalzo naturale perdite titoli energia in borsa"

(Teleborsa) - La perdita in Borsa dei titoli delle aziende che producono, distribuiscono e forniscono energia "credo sia un rimbalzo del tutto naturale, sia per l'effetto della tassazione, sia probabilmente per effetto dell'ipotesi sul contratto a lungo termine di un intervento rispetto agli Ets. È un fatto di mercato ordinario". È quanto ha affermato ila Rainews24 all'indomani del via libera al Dl Bollette.Per le"il dato fondamentale – ha aggiunto– è che il prezzo dell'energia viene abbattuto di 17 euro e mezzo per tutto il sistema delle imprese. Poi in rapporto al consumo sarà tanto o poco. E rispetto alla percentuale 17 euro e mezzo al megawattora possiamo dire che è un 15% di riduzione di prezzo".Su energia e bollette, con il nuovo decreto del governo "quelli che pagano dicono che pagano troppo e quelli che ricevono dicono che ricevono troppe poco. È la realtà di un sistema regolato, dove bisogna tenere un equilibrio rispetto alle disponibilità" ha detto ila "Radio anch'io", su Radio1 Rai. Per quanto riguarda le proteste delle società energetiche, "è chiaro – ha proseguito – che se si abbassano i prezzi, tutti i margini si abbassano". Anche qui "si tratta di trovare un punto di equilibrio"."riguardano circa" e "la riduzione, in base ai livelli medi di consumo, del costo dell'energia del 50%". In totale si tratta di "circa 325 euro di riduzione" considerando "200 euro del bonus sociale, i 115 euro del provvedimento e circa 10 euro dell'abbassamento generale del prezzo dell'energia" ha dettoQuanto al problema del"è una questione europea anche questa, – ha detto il ministro – perché è un meccanismo complessivo, dobbiamo raggiungerlo di fatto, nel momento in cui c'è anche una piattaforma dove possono i produttori incontrarsi con i consumatori, in questo caso le imprese, e contrattare esternamente. In questo caso – ha aggiunto – è una forma di disaccoppiamento. Vorrei ricordare che alle ultime aste da parte nostra, del Gse, del gestore dei sistemi energetici hanno dato il fotovoltaico a meno di 60 euro al megavattora, che è meno della metà del prezzo di mercato che esce da quello strano calcolo del gas".